Охарактеризуйте основные этапы обьеденения Италии.когда было образовано итальянского королевство? Какие теретории Апеннинского полуострова вошли в его состав? Ребят ответ из 17параграфа помогите пожалуйста!

Гость: Гость:

Этапы: 1)языком италийской культуры стал язык Рима — латинский язык. 2) На оскском языке литература не сложилась, и даже оскский фольклор — ателлана 3) ограничивалась религиозным и культовым содержанием. 2. В 1861 году 3. Италия , Сан-Марино, Ватикан. 4.Бисмарк сумел помочь Германии преодолеть раздробленность, поднял промышленность и рабочее движение, активно участвовал в создании Северо-Германского союза. 5.Итальянские государства в 1859 году: Королевство Сардиния, Королевство обеих Сицилий, Папская область, Королевство Ломбардия и Венеция, Великое герцогство Тосканы и герцогства Пармы и Модены