Охарактеризуйте тоталітарний режим. Виконайте завдання за алгоритмом. 1. Дайте ви??начення тоталітарного режиму.

Право
Охарактеризуйте тоталітарний режим. Виконайте завдання за алгоритмом. 1. Дайте ви??начення тоталітарного режиму.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тоталитарный режим – это политический режим, стремящийся к установлению абсолютного контроля над различными сторонами жизни каждого человека и всего общества в целом.  Термин был введен в политический оборот идеологом итальянского фашизма Дж. Джентиле в начале XX в. В 1925 г., и впервые прозвучало в итальянском парламенте. Признаки тоталитарного режима: • государство стремится к глобальному господству над всеми сферами общественной жизни, к всеохватывающей власти; • общество практически полностью отчуждено от политической власти;  монопольный государственный контроль над экономикой, СМИ, культурой, религией, вплоть до личной жизни, до мотивов поступков людей; • абсолютная "правовая", регламентация общественных отношений:  "дозволено только то, что прямо разрешено законом"; • государственная власть формируется бюрократическим способом, по закрытым от общества каналам, окружена непроницаемой стеной и недоступна для контроля со стороны народа; • доминирующими методами управления становятся насилие, принуждение, террор; • господство одной партии, запрет оппозиционных сил; • права и свободы человека и гражданина носят декларативный, формальный характер, отсутствуют веские гарантии их реализации; • экономической основой выступает крупная собственность: государственная, монополистическая, общинная; • наличие одной официальной идеологии, плюрализм фактически устранен; • централизация государственной власти в руках диктатора и его окружения.
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