Оля стела шесть абрикосов что составляет1/3 часть всех абрикосов которые лежат в в??зе. сколько абрикосов лежат в вазе
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Оля стела шесть абрикосов что составляет1/3 часть всех абрикосов которые лежат в в??зе. сколько абрикосов лежат в вазе
Ответ(ы):
Гость:
6 x 3 = 18 или 6 : 1/3
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