Значение какого слова определено неверно 1. драматичный-выражающий сильные чувства, полный драматизма 2. напоминание-обращение, напоминающее о чём нибудь 3. драматический-обладающей большой внутренней энергией 4. хозяйстве...
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Значение какого слова определено неверно 1. драматичный-выражающий сильные чувства, полный драматизма 2. напоминание-обращение, напоминающее о чём нибудь 3. драматический-обладающей большой внутренней энергией 4. хозяйственный-относящийся к ведению хоз-ва, к экономической, производственной стороне дела
Ответ(ы):
Гость:
Ответ 3, неправильно определено слово драматический
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