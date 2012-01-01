Описание любого казахстанского канала на казахском языке например нтк Евразия ??ли хабар

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«Хабар» — казахстанский телеканал (с 1 декабря 2012 года вещание переводится в новый медиацентр «Қазмедиа орталығы» в Астане). Вещает на казахском и русском языках, потенциальная аудитория — более чем 13 миллионов зрителей. Приоритет в вещании — новости. Основные декларируемые принципы подачи информации — оперативность, эксклюзивность, полнота и объективность. Информационные программы занимают до трети всего эфирного времени. В Дирекции информационных программ работает свыше двухсот сотрудников. Информация собирается из 14 собственных корпунктов в Казахстане и 5 — в государствах СНГ. Собственные репортажи готовятся также из 12 ключевых стран Северного полушария. Благодаря этому, Агентство обладает обширной корреспондентской сетью. Несмотря на это, «Хабар» продолжает планомерно увеличивать количество своих зарубежных корпунктов. Помимо собственной информации, компания в рамках партнерских программ активно использует продукцию ведущих мировых информационных Агентств. В сетке вещания — также публицистические, развлекательные, музыкальные, спортивные и другие программы Агентства. На канале демонстрируются высокорейтинговые телевизионные сериалы, документальные и художественные фильмы. Репертуар представлен картинами разных жанров — от элитарного кино до самых кассовых блокбастеров. Телеканал, один из немногих в стране, проводит показ спортивных соревнований мирового уровня в прямом эфире. Техническая база Агентства позволяет осуществлять прямую трансляцию важнейших политических и культурных акций с места события.