Описание реки Енисей по плану: 1.Географическое положение(на каком материке и в к??кой его части находится) 2.В каком направлении протекает река 3. Где исток и где устье реки 4. К какой речной системе относиться река 5. Оп...
География
Описание реки Енисей по плану: 1.Географическое положение(на каком материке и в к??кой его части находится) 2.В каком направлении протекает река 3. Где исток и где устье реки 4. К какой речной системе относиться река 5. Опишите бассейн реки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Река Енисей расположена на материке Евразия, на границе Западно-Сибирской равнины и Среднесибирского плоскогорья 2. Река течёт с юга на север 3. Исток - горы Саяны, образуется при слиянии рек Большого и Малого Енисея; устье - Енисейский залив Карского моря. 4. Енисей - главная река 5. Свои воды Енисей собирает с территории Среднесибирского плоскогорья, крупные притоки - Ангара, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска.
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