Описание реки Енисей по плану: 1.Географическое положение(на каком материке и в к??кой его части находится) 2.В каком направлении протекает река 3. Где исток и где устье реки 4. К какой речной системе относиться река 5. Оп...

География

Описание реки Енисей по плану: 1.Географическое положение(на каком материке и в к??кой его части находится) 2.В каком направлении протекает река 3. Где исток и где устье реки 4. К какой речной системе относиться река 5. Опишите бассейн реки

Автор: Гость