Опишите Наследника Тутти из произведения "Три толстяка" Глава Кукла с хорошим апп??титом. Юрий Алеша. Заранее спасибо!

Гость: Гость:

Тутти был мальчиком бледным и на вид вполне болезненным, его редко выпускали из дворца на улицу, от того его кожа была как-бы прозрачной. Внешне он совсем не походил на своих родственников. Разительно он отличался не только снаружи , но и внутри. Внутри его маленького тельца билось чуткое, доброе и отзывчивое сердце. Оно не давало мальчику покоя терзая его при виде поступков окружающей его знати. Люди его окружения пренебрежительно относились к людям жившим за пределами дворца. И эта несправедливость давила на него словно гора. О того Тутти и рос невеселым и по мере его взросления, по мере того, как он понимал сколь велика несправедливость мира в котором он вынужден был жить, а впоследствии и править, он становился все более задумчивым и замкнутым.