Опишите Наследника Тутти из произведения "Три толстяка" Глава Кукла с хорошим апп??титом. Юрий Алеша. Заранее спасибо!

Черчение
Опишите Наследника Тутти из произведения "Три толстяка" Глава Кукла с хорошим апп??титом. Юрий Алеша. Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тутти был мальчиком бледным и на вид вполне болезненным, его редко выпускали из дворца на улицу, от того его кожа была как-бы прозрачной. Внешне он совсем не походил на своих родственников. Разительно он отличался не только снаружи , но и  внутри. Внутри его маленького тельца билось чуткое, доброе и отзывчивое сердце. Оно не давало мальчику покоя терзая его при виде поступков окружающей его знати. Люди его окружения пренебрежительно относились к людям жившим за пределами дворца. И эта несправедливость давила на него словно гора. О того Тутти и рос невеселым и по мере его взросления, по мере того, как он понимал сколь велика несправедливость мира в котором он вынужден был жить, а впоследствии и править, он становился все более задумчивым и замкнутым.
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