определить малекулярную массу вещества воды и определить массовую долю любого элемента помогите пожалуйста))) 2 таких примера)))

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M(H₂O) = 1·2+16 =18 г\моль Найти: w(O) w(O) = 16\18 = 0,889 или 88,9% w(O) = 1·2\18 = 0,111 или 11,1% относительно молекулярная масса Mr(H₂O) = 1·2+16 =18 Mr(SО₂) = 32 + 16*2 = 64 w(O) = 16*2\64 = 0,5 или 50% w(S) = 32\64 = 0,5 или 50%