Определите по какому признаку объединены данные понятия,личности: М.Бойчук,А.Пластов,М.Дерегус,И.Сикорский,О.Дейнека
История
Определите по какому признаку объединены данные понятия,личности: М.Бойчук,А.Пластов,М.Дерегус,И.Сикорский,О.Дейнека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М. Бойчук- украинский живописец и педагог, ученый А. Пластов- живописец и педагог, ученый М. Дерегус- украинский график и живописец, ученый И. Сикорски- ученый О. Дейнека- прподователь
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