Определите, в каких районах России находятся республики с наименьшей численностью коренного населения.

Гость: Гость:

Республики России с наименьшей численностью коренного населения: 1) Карелия –всего 10% коренного населения; 2) Хакасия – всего 11 % коренного населения; 3) Башкирия и Адыгея – имеют по 22% коренного населения; 4) Удмуртская республика и Алтай – имеют по 31% коренного населения; 5) Мордовия и Якутия – имеют по 33% коренного населения.