Определите, в каких районах России находятся республики с наименьшей численностью коренного населения.
География
Определите, в каких районах России находятся республики с наименьшей численностью коренного населения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Республики России с наименьшей численностью коренного населения: 1) Карелия –всего 10% коренного населения; 2) Хакасия – всего 11 % коренного населения; 3) Башкирия и Адыгея – имеют по 22% коренного населения; 4) Удмуртская республика и Алтай – имеют по 31% коренного населения; 5) Мордовия и Якутия – имеют по 33% коренного населения.
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