Определите, в каких районах России находятся республики с наименьшей численностью коренного населения.

География
Определите, в каких районах России находятся республики с наименьшей численностью коренного населения.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Республики России с наименьшей численностью коренного населения: 1)      Карелия –всего 10% коренного населения; 2)      Хакасия – всего 11 % коренного населения; 3)      Башкирия и Адыгея – имеют по 22% коренного населения; 4)      Удмуртская республика и Алтай – имеют по 31% коренного населения; 5)      Мордовия и Якутия – имеют по 33% коренного населения.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
На какое из предложенных чисел без остатка делится сумма : 24*17+17*6 ? а) 5 б) 7 в) 9 г) 11
Ответить
Алгебра
Помогите решить с 501 по 506.
Ответить
История
Укажите признаки обшины
Ответить
Алгебра
Решите неравенство -3<((1-2x)/5)-2<1
Ответить
Английский язык
Помогите с 53 по 61 пожалуйста срочно
Ответить