Орган состоит из тканей ?

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Ткань — это сложившаяся в процессе эволюции совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих общее происхождение, строение, функции. По морфологическим и физиологическим признакам в организме человека выделяют четыре типа тканей: эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную(рис. 1). Правда, в некоторых учебных пособиях кровь и лимфу выделяют в отдельный тип тканей, не включая их в состав соединительной ткани. Эпителиальная тканьЭпителий образует поверхностные слои кожи, покрывает слизистую оболочку полых внутренних органов, поверхности серозных оболочек, а также образует железы.Соединительная ткань -костная-хрящевая-соединительная оединительная ткань образована клетками и межклеточным веществом, богатым соединительнотканными волокнами. Соединительная ткань является полифункциональной структурой. Она выполняет трофическую функцию, обеспечивая регуляцию питания клеток и участие в фагоцитозе; механическую функцию; защитную, участвуя в процессе заживления ран.Хрящевая ткань состоит из клеток и гелеобразного межклеточного вещества. Клетками хрящевой ткани являются хондроциты, вырабатывающие все компоненты межклеточного вещества, и хондробласты, активно синтезирующие межклеточное вещество и способные к размножению. За счет хондробластов происходит рост хряща.Костная ткань построена из костных клеток и межклеточного вещества, содержащего различные соли исоединительнотканные волокна. Органические вещества, входящие в состав костной ткани, придают ей эластичность. Неорганические вещества (соли кальция, фосфора, магния) придают прочность костной ткани. Мышечная тканьМышечная ткань объединяет структуры, имеющие сократительный аппарат и способные изменять длину и форму органа при сокращении. Мышечная ткань образована мышечными клетками — миоцитами, способными к сокращению, и опорным аппаратом, представленным коллагеновыми и эластичными волокнами, обеспечивающими связь групп клеток и создающими упругий каркас вокруг них. В зависимости от строения, размеров, скорости возбуждения, сокращения и утомления миоцитов различают три вида мышечных тканей:гладкую, поперечнополосатую и поперечнополосатую сердечную. Нервная тканьНервная ткань является основным структурным компонентом органов нервной системы. Она состоит из нервных клеток — нейронов и клеток нейроглии. Основной функцией нервной ткани является осуществление связи организма с окружающей средой и взаимосвязь органов в организме. Эти функции нервная ткань может осуществлять благодаря способности нейронов воспринимать раздражения, приходить в состояние возбуждения, вырабатывать и передавать нервные импульсы. Кровь и лимфаДанные ткани отличаются от всех остальных тем, что имеют жидкое межклеточное вещество. Они формируют внутреннюю среду организма, обеспечивая нормальное функционирование организма как целого.