От 2 противоположных берегов пруда навстречу друг другу поплыли одновременно два пловца и встретились через 10 минут 1 плыл до встречи со скоростью 8 минут второй со скоростью 12 Найди и реши Найди ширину пруда изменить задачу ...

Математика

От 2 противоположных берегов пруда навстречу друг другу поплыли одновременно два пловца и встретились через 10 минут 1 плыл до встречи со скоростью 8 минут второй со скоростью 12 Найди и реши Найди ширину пруда изменить задачу чтобы она решилось так :200÷10-8=12м/мин

Автор: Гость