От 2 противоположных берегов пруда навстречу друг другу поплыли одновременно два пловца и встретились через 10 минут 1 плыл до встречи со скоростью 8 минут второй со скоростью 12 Найди и реши Найди ширину пруда изменить задачу ...
Математика
От 2 противоположных берегов пруда навстречу друг другу поплыли одновременно два пловца и встретились через 10 минут 1 плыл до встречи со скоростью 8 минут второй со скоростью 12 Найди и реши Найди ширину пруда изменить задачу чтобы она решилось так :200÷10-8=12м/мин
Ответ(ы):
Гость:
(12+8)*10 = 200 метров - ширина пруда. От 2 противоположных берегов пруда, ширина которого 200 метров, навстречу друг другу поплыли одновременно два пловца и встретились через 10 минут. 1 плыл до встречи со скоростью 8 ммин. Найти скорость второго пловца. 200÷10-8=12м/мин
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