От двух пристаней навстречу друг другу одновременно отошли теплоход и катер.Тепл??ход шёл со скоростью 33км/ч,а катер на 8км/ч меньше,чем теплоход.Через 3ч они встретились.Чему равно расстояние между прстанями?

Математика

От двух пристаней навстречу друг другу одновременно отошли теплоход и катер.Тепл??ход шёл со скоростью 33км/ч,а катер на 8км/ч меньше,чем теплоход.Через 3ч они встретились.Чему равно расстояние между прстанями?

Автор: Гость