От двух пристаней навстречу друг другу одновременно отошли теплоход и катер.Тепл??ход шёл со скоростью 33км/ч,а катер на 8км/ч меньше,чем теплоход.Через 3ч они встретились.Чему равно расстояние между прстанями?
Математика
От двух пристаней навстречу друг другу одновременно отошли теплоход и катер.Тепл??ход шёл со скоростью 33км/ч,а катер на 8км/ч меньше,чем теплоход.Через 3ч они встретились.Чему равно расстояние между прстанями?
Ответ(ы):
Гость:
1) 33-8=25 (км/ч) - скорость катера 2) 33*3=99 (км) - прошел теплоход 3) 25*3=75 (км) - прошел катер 4)99+75=174 (км) - расстояние между пристанями
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