От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отошли две моторн??е лодки одна шла со скоростью 250 м/мин а другая со скоростью 20 м/мин на каком расстоянии друг от друга будут лодки через 4 минуты?

Математика
От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отошли две моторн??е лодки одна шла со скоростью 250 м/мин а другая со скоростью 20 м/мин на каком расстоянии друг от друга будут лодки через 4 минуты?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
250+20=270 м/мин - скорость удаления 270*4=1080 м - расстояние между ними через 4 мин - ответ
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