От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отошли две моторн??е лодки одна шла со скоростью 250 м/мин а другая со скоростью 20 м/мин на каком расстоянии друг от друга будут лодки через 4 минуты?

Математика

От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отошли две моторн??е лодки одна шла со скоростью 250 м/мин а другая со скоростью 20 м/мин на каком расстоянии друг от друга будут лодки через 4 минуты?

Автор: Гость