От поселка до города автобус проезжает 144 км со средней скоростью 48 км/ч и делает д??е десятиминутные остановки. Электричка от поселка до города проезжает 135 км со средней скоростью 54 км/ч и делает пять пятиминутных останов...

Математика

От поселка до города автобус проезжает 144 км со средней скоростью 48 км/ч и делает д??е десятиминутные остановки. Электричка от поселка до города проезжает 135 км со средней скоростью 54 км/ч и делает пять пятиминутных остановок на промежуточных станциях. На каком транспорте быстрее добираться до города? ПОМОГИТЕ ДАМ 10 БАЛЛОВ!

Автор: Гость