От поселка до города автобус проезжает 144 км со средней скоростью 48 км/ч и делает д??е десятиминутные остановки. Электричка от поселка до города проезжает 135 км со средней скоростью 54 км/ч и делает пять пятиминутных останов...
Математика
От поселка до города автобус проезжает 144 км со средней скоростью 48 км/ч и делает д??е десятиминутные остановки. Электричка от поселка до города проезжает 135 км со средней скоростью 54 км/ч и делает пять пятиминутных остановок на промежуточных станциях. На каком транспорте быстрее добираться до города? ПОМОГИТЕ ДАМ 10 БАЛЛОВ!
Ответ(ы):
Гость:
1) 144/48(ч)+2*10(м)=3 часа 20 минут -на автобусе 2) 135/54 (ч)+5*5(м)=2 часа 55 минут -на электричке 3) 3 часа 20 минут>2 часа 55 минут Ответ: на электричке.
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