От причала вниз по реке отплыл плот.Ниже по течению реки на расстоянии 17 км от первого причала находится второй причал.От него навстречу плоту через 2/3 часа после отплытия плота отправляется теплоход.Собственная скорость тепл...

Математика

От причала вниз по реке отплыл плот.Ниже по течению реки на расстоянии 17 км от первого причала находится второй причал.От него навстречу плоту через 2/3 часа после отплытия плота отправляется теплоход.Собственная скорость теплохода равна 25км\ч,а скорость течения реки равна 3 км\ч.Через какое время после своего отплытия плот встретится с теплоходом?

Автор: Гость