От причала вниз по реке отплыл плот.Ниже по течению реки на расстоянии 17 км от первого причала находится второй причал.От него навстречу плоту через 2/3 часа после отплытия плота отправляется теплоход.Собственная скорость тепл...

Математика
От причала вниз по реке отплыл плот.Ниже по течению реки на расстоянии 17 км от первого причала находится второй причал.От него навстречу плоту через 2/3 часа после отплытия плота отправляется теплоход.Собственная скорость теплохода равна 25км\ч,а скорость течения реки равна 3 км\ч.Через какое время после своего отплытия плот встретится с теплоходом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
)3*2:3=2КМ-ПРОПЛЫЛ ПЛОТ ЗА 2/3ЧАСА.2)17-2=15КМ-РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛОТОМ И ТЕПЛОХОДОМ В МОМЕНТ ЕГО ОТПРАВЛЕНИЯ.3)25-3=22КМ/Ч-СКОРОСТЬ ТЕПЛОХОДА ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ.4)15:(3+22)=15/25=ЧЕРЕЗ 3/5ЧАСА-ВСТРЕТЯТСЯ ПОСЛЕ ОТПЛЫТИЯ ТЕПЛОХОДА.5)3/5+2/3=(9+10):15=19/15=1 16/60=ЧЕРЕЗ 1Ч 16МИН(76МИН)-ВСТРЕТЯТСЯ ПОСЛЕ ОТПЛЫТИЯ ПЛОТА.

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