От станции отошёл поезд со скоростью 70 км в час. Через 2 часа в этом направлении отошёл другой поезд со скоростью 90 км в час.Какое расстояние будет между поездами через 3 часа после отправления. ПЛИЗ ПОЖАЛУЙСТА

Математика
От станции отошёл поезд со скоростью 70 км в час. Через 2 часа в этом направлении отошёл другой поезд со скоростью 90 км в час.Какое расстояние будет между поездами через 3 часа после отправления. ПЛИЗ ПОЖАЛУЙСТА
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Ответ(ы):
Гость:
30 км:-P:-)O:-):-!B-)
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