От станции отошёл поезд со скоростью 70 км в час. Через 2 часа в этом направлении отошёл другой поезд со скоростью 90 км в час.Какое расстояние будет между поездами через 3 часа после отправления. ПЛИЗ ПОЖАЛУЙСТА

Математика

От станции отошёл поезд со скоростью 70 км в час. Через 2 часа в этом направлении отошёл другой поезд со скоростью 90 км в час.Какое расстояние будет между поездами через 3 часа после отправления. ПЛИЗ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость