Побудуй прямокутник зi сторонами 3 см i 8 см та знайди його площу i периметр. P= S=
Математика
Побудуй прямокутник зi сторонами 3 см i 8 см та знайди його площу i периметр. P= S=
Ответ(ы):
Гость:
S=3*8=24см.кв Р=2(3+8)=22см
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