Сочинение на тему что есть для меня счастье ??

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По моему мнению счастье-это когда мои родные рядом со мной. Я думаю самое главное иметь хорошее образование. Я счастлива видя утром улыбку своей мамы, доверчивый взгляд папы и добрые глаза сестры. Для одного человека счастье-это утренне пение птиц, для другого смех своего ребенка. У всех есть свое счастье. У мамы, папы, брата, сестры. К примеру мама счастлива, что у нее есть я. Вот это и есть счастье...