Вариант 2 пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Алгебра
Вариант 2 пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Только первое решила ...............
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