Составить задачи, 1 задачу нахождение дроби от чесла а вторую нахождение числа от ??роби
Математика
Составить задачи, 1 задачу нахождение дроби от чесла а вторую нахождение числа от ??роби
Ответ(ы):
Гость:
В школе 500учащихся, 0,4 всех учащихся занимаются волейболом. Сколько учащихся школы занимаются волейболом В школьном хоре выступают 50 учащихся и это составляет 0,1 часть всех учащихся школы. Сколько учащихся в школе?
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