Укажите вариант, в котором оба слова пишутся через дефис а)(пол)литровая,(пол)кармана б)(пол)лукошка, (пол)уха в)(пол)луковицы, (пол)стакана г(пол)литра, (пол)столицы

Русский язык
Укажите вариант, в котором оба слова пишутся через дефис а)(пол)литровая,(пол)кармана б)(пол)лукошка, (пол)уха в)(пол)луковицы, (пол)стакана г(пол)литра, (пол)столицы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ Б) 50% или а) 50%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Чи правильно написала по англійське речення і чи має бути там буква а Dan has got an orange boat Ann has got a brown bear Anna has got a gray...
Ответить
Химия
Решить цепочку С2Н6-> С2Н4-> С2Н6О -> С2Н4О-> С2Н4О2-> С4Н8О2
Ответить
Алгебра
Помогите решить!Нужен правильный ответ!)
Ответить
Алгебра
Кто-нибудь может это сделать или нет??? 8 класс!!! Дело принципа,пжста !?!?!
Ответить
Другие предметы
Помогите по двум данным проекциям определить третью.(вид слева)
Ответить