Укажите вариант, в котором оба слова пишутся через дефис а)(пол)литровая,(пол)кармана б)(пол)лукошка, (пол)уха в)(пол)луковицы, (пол)стакана г(пол)литра, (пол)столицы
Русский язык
Укажите вариант, в котором оба слова пишутся через дефис а)(пол)литровая,(пол)кармана б)(пол)лукошка, (пол)уха в)(пол)луковицы, (пол)стакана г(пол)литра, (пол)столицы
Ответ(ы):
Гость:
Ответ Б) 50% или а) 50%
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