Укажите вариант, в котором оба слова пишутся через дефис а)(пол)литровая,(пол)кармана б)(пол)лукошка, (пол)уха в)(пол)луковицы, (пол)стакана г(пол)литра, (пол)столицы

Русский язык

Укажите вариант, в котором оба слова пишутся через дефис а)(пол)литровая,(пол)кармана б)(пол)лукошка, (пол)уха в)(пол)луковицы, (пол)стакана г(пол)литра, (пол)столицы

Автор: Гость