Помогите по двум данным проекциям определить третью.(вид слева)
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Помогите по двум данным проекциям определить третью.(вид слева)
Ответ(ы):
Гость:
Вид слева будет следующим:
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