Помогите по двум данным проекциям определить третью.(вид слева)

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Помогите по двум данным проекциям определить третью.(вид слева)
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