Вольтметр измеряет напряжение: 1) на участке цепи 2) на концах проводника 3) внутри источника тока 4) в любой точке цепи ------------------- только один ответ

Физика

Вольтметр измеряет напряжение: 1) на участке цепи 2) на концах проводника 3) внутри источника тока 4) в любой точке цепи ------------------- только один ответ

Автор: Гость