Вольтметр измеряет напряжение: 1) на участке цепи 2) на концах проводника 3) внутри источника тока 4) в любой точке цепи ------------------- только один ответ
Физика
Вольтметр измеряет напряжение: 1) на участке цепи 2) на концах проводника 3) внутри источника тока 4) в любой точке цепи ------------------- только один ответ
Ответ(ы):
Гость:
на концах проводника полагаю
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