Вольтметр измеряет напряжение: 1) на участке цепи 2) на концах проводника 3) внутри источника тока 4) в любой точке цепи ------------------- только один ответ

Физика
Вольтметр измеряет напряжение: 1) на участке цепи 2) на концах проводника 3) внутри источника тока 4) в любой точке цепи ------------------- только один ответ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
на концах проводника полагаю 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Домашнее заданием 5 класса,помогите плииииз
Ответить
Алгебра
Изобразите на координатной плоскости множество точек , заданных неравенством у<-1 Это номер 486 по алгебре 9 класс Макарычев
Ответить
Математика
Побудуй два рiзнi прямокутники щоб площа кожного дорiвнювала 16 см в квадрате
Ответить
Русский язык
С того времени, как человек стал человеком, с того времени, когда он засмотрелся на красоту вечерней зари, он стал всматриваться в самого себя. В...
Ответить
Математика
В классе по списку 24 человека.Может ли быть так, что каждый второй в списке родился в чётный день, а каждый третий- в нечётный?
Ответить