С того времени, как человек стал человеком, с того времени, когда он засмотрелся на красоту вечерней зари, он стал всматриваться в самого себя. Выполните синтексический разбор рредложения.

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С того времени, как человек стал человеком, с того времени, когда он засмотрелся на красоту вечерней зари, он стал всматриваться в самого себя. Выполните синтексический разбор рредложения.
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