С того времени, как человек стал человеком, с того времени, когда он засмотрелся на красоту вечерней зари, он стал всматриваться в самого себя. Выполните синтексический разбор рредложения.

Русский язык

С того времени, как человек стал человеком, с того времени, когда он засмотрелся на красоту вечерней зари, он стал всматриваться в самого себя. Выполните синтексический разбор рредложения.

Автор: Гость