Где пишется н и нн и почему? 1.Смотрел рассея...о 2.Было рассея...о много домиков 3.Была невнимательна, рассея...а.

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Где пишется н и нн и почему? 1.Смотрел рассея...о 2.Было рассея...о много домиков 3.Была невнимательна, рассея...а.

Автор: Гость