Где пишется н и нн и почему? 1.Смотрел рассея...о 2.Было рассея...о много домиков 3.Была невнимательна, рассея...а.
Русский язык
Где пишется н и нн и почему? 1.Смотрел рассея...о 2.Было рассея...о много домиков 3.Была невнимательна, рассея...а.
Ответ(ы):
Гость:
Смотрел рассеянно было рассеяно много домиков была невнимательна, рассеянна
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