Переказ тексту блакитний папуга??????????

Українська мова
Переказ тексту блакитний папуга??????????
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Автор: Гость
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Гость:
Переказ блакитний папуга антось
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