В классе по списку 24 человека.Может ли быть так, что каждый второй в списке родился в чётный день, а каждый третий- в нечётный?
Математика
В классе по списку 24 человека.Может ли быть так, что каждый второй в списке родился в чётный день, а каждый третий- в нечётный?
Ответ(ы):
Гость:
Конечно нет.чисто теоретически не возможно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста выразить в произведении это выражение: (х²-1)-9 А то такое задание было в контрольной,хотелось бы проверить правильность от...
Биология
Каковы особенности биосинтеза белка в клетке? ВЫБРАТЬ 3 ОТВЕТА 1)для протекания ??роцесса используется энергия света 2)процесс происходит при...