В классе по списку 24 человека.Может ли быть так, что каждый второй в списке родился в чётный день, а каждый третий- в нечётный?

Математика

В классе по списку 24 человека.Может ли быть так, что каждый второй в списке родился в чётный день, а каждый третий- в нечётный?

Автор: Гость