У человека имеются две формы слепоты, которые наследуются как рецессивные призна??и. Какова вероятность рождения зрячего, если его родители слепые, но их слепота вызвана разными генами, а по другому гену они гетерозиготны?

Биология

У человека имеются две формы слепоты, которые наследуются как рецессивные призна??и. Какова вероятность рождения зрячего, если его родители слепые, но их слепота вызвана разными генами, а по другому гену они гетерозиготны?

Автор: Гость