У человека имеются две формы слепоты, которые наследуются как рецессивные призна??и. Какова вероятность рождения зрячего, если его родители слепые, но их слепота вызвана разными генами, а по другому гену они гетерозиготны?

Биология
У человека имеются две формы слепоты, которые наследуются как рецессивные призна??и. Какова вероятность рождения зрячего, если его родители слепые, но их слепота вызвана разными генами, а по другому гену они гетерозиготны?
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