Составьте связанный текст со словами стул, весна, гриб, пальто, мыло, луна, забор, с??нки,земля,кот

Русский язык
Составьте связанный текст со словами стул, весна, гриб, пальто, мыло, луна, забор, с??нки,земля,кот
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Было дело весной. Вечерело, на небе светила луна. За забором, на земле, промелькнула тень, это был кот Васька. Наконец пришла мама, она положила пальто на стул. Прошла на кухню, выложила грибы из пакета, и помыла руки с мылом. И сразу увидела мой рисунок, а там я нарисовал санки. Я уже соскучился по зиме.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решити уравнение плиз
Ответить
Английский язык
Отдаю все свои баллы. Помогите! Нужно составить любое предложение на английском, но такое, чтобы в нем было подлежащее, сказуемое, 2 дополнения, вр...
Ответить
Математика
Как решить:3целых 12/15+2целых11/15?
Ответить
Математика
Найдите значения выражения : 14-10+(14+10)
Ответить
Алгебра
1. 2. 3. 4.
Ответить