Составьте связанный текст со словами стул, весна, гриб, пальто, мыло, луна, забор, с??нки,земля,кот

Гость: Гость:

Было дело весной. Вечерело, на небе светила луна. За забором, на земле, промелькнула тень, это был кот Васька. Наконец пришла мама, она положила пальто на стул. Прошла на кухню, выложила грибы из пакета, и помыла руки с мылом. И сразу увидела мой рисунок, а там я нарисовал санки. Я уже соскучился по зиме.