Срочно ! :) Дана цепочка ДНК: ЦТТ-ГТА-ЦГА-ЦЦЦ Постройте цепочку и-РНК и цепочку т-Р??К Спасибо! ;)

Биология
Срочно ! :) Дана цепочка ДНК: ЦТТ-ГТА-ЦГА-ЦЦЦ Постройте цепочку и-РНК и цепочку т-Р??К Спасибо! ;)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И-РНК: ГАА-ЦАУ-ГЦУ-ГГГ т-РНК: ЦУУ-ГУА-ЦГА-ЦЦЦ вроде так)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
У человека имеются две формы слепоты, которые наследуются как рецессивные призна??и. Какова вероятность рождения зрячего, если его родители слепые,...
Ответить
Алгебра
Решите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Обществознание
Что такое компромисс в обществознании? (Термин).
Ответить
Русский язык
Составьте связанный текст со словами стул, весна, гриб, пальто, мыло, луна, забор, с??нки,земля,кот
Ответить
Алгебра
Решити уравнение плиз
Ответить