Срочно ! :) Дана цепочка ДНК: ЦТТ-ГТА-ЦГА-ЦЦЦ Постройте цепочку и-РНК и цепочку т-Р??К Спасибо! ;)
Биология
Срочно ! :) Дана цепочка ДНК: ЦТТ-ГТА-ЦГА-ЦЦЦ Постройте цепочку и-РНК и цепочку т-Р??К Спасибо! ;)
Ответ(ы):
Гость:
И-РНК: ГАА-ЦАУ-ГЦУ-ГГГ т-РНК: ЦУУ-ГУА-ЦГА-ЦЦЦ вроде так)
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