Пожалуйста помогите ) Найдите давление гранитной колонны высотой 5 м.) Заранее благодарю

Физика
Пожалуйста помогите ) Найдите давление гранитной колонны высотой 5 м.) Заранее благодарю
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В классе по списку 24 человека.Может ли быть так, что каждый второй в списке родился в чётный день, а каждый третий- в нечётный&
Ответить
Биология
Срочно ! :) Дана цепочка ДНК: ЦТТ-ГТА-ЦГА-ЦЦЦ Постройте цепочку и-РНК и цепочку т-Р??К Спасибо! ;)
Ответить
Биология
У человека имеются две формы слепоты, которые наследуются как рецессивные призна??и. Какова вероятность рождения зрячего, если его родители слепые,...
Ответить
Алгебра
Решите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Обществознание
Что такое компромисс в обществознании? (Термин).
Ответить