Пожалуйста помогите ) Найдите давление гранитной колонны высотой 5 м.) Заранее благодарю
Физика
Пожалуйста помогите ) Найдите давление гранитной колонны высотой 5 м.) Заранее благодарю
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