ПОМОГИТЕ С ХИМИЕЙ 9 класс уравнения реакций! Пожалуйста (:

Химия
ПОМОГИТЕ С ХИМИЕЙ 9 класс уравнения реакций! Пожалуйста (:
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