Найдите длину окружности, если ее радиус равен 3,25 см.
Математика
Найдите длину окружности, если ее радиус равен 3,25 см.
Ответ(ы):
Гость:
Решение: Длина окружности находится по формуле: l=2πR или: l=2*3,14*3,25=20,41 (см) Ответ: 20,41см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста выразить в произведении это выражение: (х²-1)-9 А то такое задание было в контрольной,хотелось бы проверить правильность от...
Биология
Каковы особенности биосинтеза белка в клетке? ВЫБРАТЬ 3 ОТВЕТА 1)для протекания ??роцесса используется энергия света 2)процесс происходит при...
Русский язык
Где пишется н и нн и почему? 1.Смотрел рассея...о 2.Было рассея...о много домиков 3.Была невнимательна, рассея...а.
Математика
40% учащихся школы занимаются волейболом , 25% из них занимаются плаванием .Сколько учеников в школе , если 150 волейболистов плаваньем не занимают...