Помогите пожалуйста выразить в произведении это выражение: (х²-1)-9 А то такое задание было в контрольной,хотелось бы проверить правильность ответа.

Алгебра

Помогите пожалуйста выразить в произведении это выражение: (х²-1)-9 А то такое задание было в контрольной,хотелось бы проверить правильность ответа.

Автор: Гость