Каковы особенности биосинтеза белка в клетке? ВЫБРАТЬ 3 ОТВЕТА 1)для протекания ??роцесса используется энергия света 2)процесс происходит при наличии ферментов 3)центральная роль в процессе принадлежит молеклуам РНК 4)проц...
Биология
Каковы особенности биосинтеза белка в клетке? ВЫБРАТЬ 3 ОТВЕТА 1)для протекания ??роцесса используется энергия света 2)процесс происходит при наличии ферментов 3)центральная роль в процессе принадлежит молеклуам РНК 4)процесс сопровождается синтезом АТФ 5)мономерами для образования молекул служат аминокислоты 6)сборка молекул осуществляется на мембранах комплекса Гольджи
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Гость:
2 , 3 , 4 , 5 Вроде так,удачи)
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