Каковы особенности биосинтеза белка в клетке? ВЫБРАТЬ 3 ОТВЕТА 1)для протекания ??роцесса используется энергия света 2)процесс происходит при наличии ферментов 3)центральная роль в процессе принадлежит молеклуам РНК 4)проц...

Биология

Каковы особенности биосинтеза белка в клетке? ВЫБРАТЬ 3 ОТВЕТА 1)для протекания ??роцесса используется энергия света 2)процесс происходит при наличии ферментов 3)центральная роль в процессе принадлежит молеклуам РНК 4)процесс сопровождается синтезом АТФ 5)мономерами для образования молекул служат аминокислоты 6)сборка молекул осуществляется на мембранах комплекса Гольджи

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