Побудуй два рiзнi прямокутники щоб площа кожного дорiвнювала 16 см в квадрате

Гость: Гость:

S=a*b, длина может быть 16см, а ширина 1см S=16 *1=16см² длина может быть 2 см, а ширина 8 см S= 2*8 =16cм² длина может быть 8 см, а ширина 2 см S = 8 *2=16см²