Побудуй два рiзнi прямокутники щоб площа кожного дорiвнювала 16 см в квадрате
Математика
Побудуй два рiзнi прямокутники щоб площа кожного дорiвнювала 16 см в квадрате
Ответ(ы):
Гость:
S=a*b, длина может быть 16см, а ширина 1см S=16 *1=16см² длина может быть 2 см, а ширина 8 см S= 2*8 =16cм² длина может быть 8 см, а ширина 2 см S = 8 *2=16см²
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