Побудуй два рiзнi прямокутники щоб площа кожного дорiвнювала 16 см в квадрате

Математика
Побудуй два рiзнi прямокутники щоб площа кожного дорiвнювала 16 см в квадрате
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
S=a*b, длина может быть 16см, а ширина 1см     S=16 *1=16см² длина может быть  2 см, а ширина 8 см     S= 2*8 =16cм²  длина может быть 8 см, а ширина 2 см    S = 8 *2=16см²
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