В какой форме даны глаголы . На какие вопросы они отвечают?Запиши глаголы,распределяя их в колонки по вопросам 1) что делать? 2) что сделать? Веять ,испечь ,печь, развеять ,стеречь, сберечь, сеять, привести, услышать ,смотреть...
Русский язык
В какой форме даны глаголы . На какие вопросы они отвечают?Запиши глаголы,распределяя их в колонки по вопросам 1) что делать? 2) что сделать? Веять ,испечь ,печь, развеять ,стеречь, сберечь, сеять, привести, услышать ,смотреть, рассмотреть, мыться, таять.Выдели в глаголах приставках сравни в какой колонке большинство глаголов с приставками подчеркни орфограммы в корнях и приставках слов
Ответ(ы):
Гость:
1) веять, стеречь, сеять, смотреть, мыться, таять 2) испечь, развеять, сберечь, привести, услышать, рассмотреть. Приставки: ис, раз, с, при, у, рас. В этой колонка больше глаголов с приставками
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