В какой форме даны глаголы . На какие вопросы они отвечают?Запиши глаголы,распределяя их в колонки по вопросам 1) что делать? 2) что сделать? Веять ,испечь ,печь, развеять ,стеречь, сберечь, сеять, привести, услышать ,смотреть...

Русский язык

В какой форме даны глаголы . На какие вопросы они отвечают?Запиши глаголы,распределяя их в колонки по вопросам 1) что делать? 2) что сделать? Веять ,испечь ,печь, развеять ,стеречь, сберечь, сеять, привести, услышать ,смотреть, рассмотреть, мыться, таять.Выдели в глаголах приставках сравни в какой колонке большинство глаголов с приставками подчеркни орфограммы в корнях и приставках слов

Автор: Гость