Помогите пожалуйста срочно задание от 4-6

Алгебра
Помогите пожалуйста срочно задание от 4-6
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5. а) 8х²-0,32х=0 8х(х-0,04)=0 8х=0    х-0,04=0 х=0      х=0,04 Ответ: 0; 0,04. б) 21-4х   -   8х+15  =2        9              3 21-4х-3(8х+15)=2*9 21-4х-24х-45=18 -28х=18+24 -28х=42 х=-1,5 Ответ: -1,5 6. 5²⁵; 5¹⁰; 5³²     5³²  = 5³²⁻¹⁰ = 5²²     5¹⁰
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