Сначало в море ушло9 рыбачьих лодок, а потом еще 4 лодки.сколько всего лодок ушло в ??оре? И пожалуста напишите условие задачи!!!

Математика

Сначало в море ушло9 рыбачьих лодок, а потом еще 4 лодки.сколько всего лодок ушло в ??оре? И пожалуста напишите условие задачи!!!

Автор: Гость