Сначало в море ушло9 рыбачьих лодок, а потом еще 4 лодки.сколько всего лодок ушло в ??оре? И пожалуста напишите условие задачи!!!
Математика
Сначало в море ушло9 рыбачьих лодок, а потом еще 4 лодки.сколько всего лодок ушло в ??оре? И пожалуста напишите условие задачи!!!
Ответ(ы):
Гость:
9+4=13 лодок ответ:13 лодок ушло в море
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