От веревки длинной 48 метров отрезали 3/4 части. Какой длины стала веревка?
Математика
От веревки длинной 48 метров отрезали 3/4 части. Какой длины стала веревка?
Ответ(ы):
Гость:
48 : 4 * 3 = 36 (м) отрезали от веревки; 48 – 36 = 12 (м). Ответ: веревка стала равна 12 метров.
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