Отец купил сыну костюм за 240 руб. На что израсходовали одну третью своих денег после этого он купил несколько книг и у него осталось 39 руб. Сколько стоили книги?
Математика
Отец купил сыну костюм за 240 руб. На что израсходовали одну третью своих денег после этого он купил несколько книг и у него осталось 39 руб. Сколько стоили книги?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240р(1 часть из 3) всего 240*3=720р 720-240=480р 480-39р=441 он потратил на книги
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