Отец купил сыну костюм за 240 руб. На что израсходовали одну третью своих денег после этого он купил несколько книг и у него осталось 39 руб. Сколько стоили книги?

Математика

Отец купил сыну костюм за 240 руб. На что израсходовали одну третью своих денег после этого он купил несколько книг и у него осталось 39 руб. Сколько стоили книги?

Автор: Гость