Отметьте отрезок AB длиной 5 см. Проведите окружность с центром в точке A радиусом 3 ??м и окружность с центром в точке B радиусом 4 см. Обозначьте одну из точек пересечения окружностей буквой K. Верно ли утверждение:Точка K на...

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Утверждение верно. Если вы нарисуете окружность (круг) с центром A и с радиусом 3 см, то расстояние от центра до любой точки, лежащей на окружности (на круге) будет равняться 3 см. Также и с окружностью с центром B и с радиусом 4 см. От точки K до центра А и центра B будет расстояние 3 и 4 см.