Ответ Сосчитать квадраты Ответ 8.. В шкафу 3 юбки и 4 блузки Сколько разных костюмов можно составить из этих вещей Ответ

Математика

Ответ Сосчитать квадраты Ответ 8.. В шкафу 3 юбки и 4 блузки Сколько разных костюмов можно составить из этих вещей Ответ

Автор: Гость