Помогите пожал..Задание: Допустим,что номер телефона Вашего знакомого 5-значный. К??кое наименьшее количество вопросов нужно задать знакомому,чтобы узнать номер?Но надо учитывать,что на один из Ваших вопросов(любой) знакомый мо...
Математика
Помогите пожал..Задание: Допустим,что номер телефона Вашего знакомого 5-значный. К??кое наименьшее количество вопросов нужно задать знакомому,чтобы узнать номер?Но надо учитывать,что на один из Ваших вопросов(любой) знакомый может дать неправильный ответ. а).19; б).21;в)22;г).20. Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если по логике то "а" Если по существу то "в".
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