Все ли имена существительные женского рода, относятся к 1 склонению?

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Нет. К первому склонению относятся только имена существительные женского и мужского рода, имеющие окончания А, Я. Бывают ещё имена существительные женского рода, которые оканчиваются на мягкий знак, например, морковь, любовь, кровь, свекровь и т. д. Такие существительные относятся к ТРЕТЬЕМУ склонению.