Если в цилиндр высотой 10 см вписан шар, то ее радиус равен. а)5 см; б) 10 см; в) 20 см.

Математика
Если в цилиндр высотой 10 см вписан шар, то ее радиус равен. а)5 см; б) 10 см; в) 20 см.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Диметр вписанного шара равен высоте цилиндра = 10 см Радиус = 5 см - ОТВЕТ а)
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