Если в цилиндр высотой 10 см вписан шар, то ее радиус равен. а)5 см; б) 10 см; в) 20 см.

Математика

Если в цилиндр высотой 10 см вписан шар, то ее радиус равен. а)5 см; б) 10 см; в) 20 см.

Автор: Гость