Из 2 городов расстояние между которыми 180 километров одновременно в одном направл??нии выехали два автомобиля скорость автомобиля едущего впереди 60 километров час а скорость автомобиля едущего позади 80 километров час через с...

Математика

Из 2 городов расстояние между которыми 180 километров одновременно в одном направл??нии выехали два автомобиля скорость автомобиля едущего впереди 60 километров час а скорость автомобиля едущего позади 80 километров час через сколько часов после выхода второй автомобиль догонит первый

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