Из 2 городов расстояние между которыми 180 километров одновременно в одном направл??нии выехали два автомобиля скорость автомобиля едущего впереди 60 километров час а скорость автомобиля едущего позади 80 километров час через с...
Математика
Из 2 городов расстояние между которыми 180 километров одновременно в одном направл??нии выехали два автомобиля скорость автомобиля едущего впереди 60 километров час а скорость автомобиля едущего позади 80 километров час через сколько часов после выхода второй автомобиль догонит первый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180\2=90 90-60=30 90\30=3 после три часа
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