Пасечник золотомед разлил мед в 60 банок по 250 мл каждая сколько банок понадобится ??асечнику если он захочет разлить мёд в банки по 200мл 750мл 300мл покажите решения

Математика

Пасечник золотомед разлил мед в 60 банок по 250 мл каждая сколько банок понадобится ??асечнику если он захочет разлить мёд в банки по 200мл 750мл 300мл покажите решения

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