Пасечник золотомед разлил мед в 60 банок по 250 мл каждая сколько банок понадобится ??асечнику если он захочет разлить мёд в банки по 200мл 750мл 300мл покажите решения
Математика
Пасечник золотомед разлил мед в 60 банок по 250 мл каждая сколько банок понадобится ??асечнику если он захочет разлить мёд в банки по 200мл 750мл 300мл покажите решения
Ответ(ы):
Гость:
60*0,25=15Л 15/0,2=75 банок 15/0,75=20 банок 15/0,3=50 банок
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