Пеппи – Длинный Чулок», «Чудесное приключение Нильса с дикими гусями», «Волшебни?? Изумрудного города», «По щучьему велению», «Спящая красавица», «Черная курица, или Подземные жители», «Приключения Алисы в Стране Чудес», «Прикл...

Литература

Пеппи – Длинный Чулок», «Чудесное приключение Нильса с дикими гусями», «Волшебни?? Изумрудного города», «По щучьему велению», «Спящая красавица», «Черная курица, или Подземные жители», «Приключения Алисы в Стране Чудес», «Приключения Чиполлино», «Дудочка и кувшинчик», «Каменный цветок». 10б №4. Напишите, что бы Вы попросили у … Незнайки, Маленького Мука, Золушки напешите автара

Автор: Гость