Пеппи – Длинный Чулок», «Чудесное приключение Нильса с дикими гусями», «Волшебни?? Изумрудного города», «По щучьему велению», «Спящая красавица», «Черная курица, или Подземные жители», «Приключения Алисы в Стране Чудес», «Прикл...

Литература
Пеппи – Длинный Чулок», «Чудесное приключение Нильса с дикими гусями», «Волшебни?? Изумрудного города», «По щучьему велению», «Спящая красавица», «Черная курица, или Подземные жители», «Приключения Алисы в Стране Чудес», «Приключения Чиполлино», «Дудочка и кувшинчик», «Каменный цветок». 10б №4. Напишите, что бы Вы попросили у … Незнайки, Маленького Мука, Золушки напешите автара
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Я непанимаю что ты хочеш этим сказать
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Английский язык перевод))))))
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